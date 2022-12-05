05 Aralık 2022, Pazartesi
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Tahıl koridoru anlaşmasında 4 ay! Tahıl fiyatları savaştan nasıl etkilendi? En çok hangi bölge anlaşmadan yararlandı?
Türkiye'nin arabuluculuğunda açılan tahıl koridoru ile taşınan tahıl miktarı 13 buçuk milyon tonu aştı. Tahıl koridorundaki sevkiyat, savaşın başından bu yana dünya için kilit bir önem arz ediyordu. Anlaşmanın yapıldığı dört aydan bugüne neler olduğunu, A Haber dış haberler editörü Elif Saatçıoğlu aktardı.