28 Temmuz 2022, Perşembe
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Tahıl koridoru açıldı sıra gemilerde!
Dünyaya nefes aldıracak tahıl yolculuğunun yönetileceği Müşterek Koordinasyon Merkezi, İstanbul'da göreve başladı. İlk geminin 2 hafta içerisinde hareket etmesi beklenirken, 20 milyon ton tahıl dünyaya ulaşacak. Peki, merkez nasıl çalışıyor? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.