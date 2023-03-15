Suudi Arabistan Boeing’den 121 uçak alıyor! 37 milyar dolarlık sipariş

Suudi Arabistan ABD'li uçak üreticisi Boeing'den 37 milyar dolarlık 121 uçak satın alacak. Beyaz Saray Suudi Arabistan ile iki anlaşma imzalandığını açıkladı.

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