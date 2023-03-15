15 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Suudi Arabistan Boeing’den 121 uçak alıyor! 37 milyar dolarlık sipariş

Suudi Arabistan Boeing’den 121 uçak alıyor! 37 milyar dolarlık sipariş

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.03.2023 16:03
Güncelleme:15.03.2023 16:04
Suudi Arabistan ABD'li uçak üreticisi Boeing'den 37 milyar dolarlık 121 uçak satın alacak. Beyaz Saray Suudi Arabistan ile iki anlaşma imzalandığını açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
37 milyar dolarlık sipariş
37 milyar dolarlık sipariş
OSB’ler için eylem planı! Borçlar 1 ertelendi
OSB’ler için eylem planı! Borçlar 1 ertelendi
EYT’li maaşı hesabı! 3 formül-2 anlaşma!
EYT’li maaşı hesabı! 3 formül-2 anlaşma!
Kentsel dönüşüm için 3 ayrı model
Kentsel dönüşüm için 3 ayrı model
Motorine indirim geldi!
Motorine indirim geldi!
10 soruda borç yapılandırma
10 soruda borç yapılandırma
İlk Evim’de İstanbul kurası
İlk Evim'de İstanbul kurası
Deprem bölgeleri için 11 bin 759 TL’lik asgari ücret
Deprem bölgeleri için 11 bin 759 TL'lik asgari ücret
EYT’de kıdem için hesaplı kredi!
EYT'de kıdem için hesaplı kredi!
Kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır?
Kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır?
ABD’de kriz çanları çalıyor!
ABD'de kriz çanları çalıyor!
Asgari ücrete yeni düzenleme!
Asgari ücrete yeni düzenleme!
Daha Fazla Video Göster