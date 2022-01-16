16 Ocak 2022, Pazar
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Süre 5 dakikaya düşecek! Yeni Zonguldak- Kilimli yolu için geri sayım başladı! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Zonguldak ile Kilimli ilçesi arasındaki yolculuk süresini 30 dakikadan 5 dakikaya düşürecek yeni Zonguldak-Kilimli yolunda sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yolun 22 Ocak'ta açılacağını duyurdu.