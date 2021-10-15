Süper lüks yat merkezinde istihdam sorunu! Maaşlar 5-6 bin TL’den başlıyor

En önemli süper lüks yat merkezlerinden birinde yüksek maaşlara rağmen eleman sorunu çözülemiyor. Maaşların 5-6 bin TL’den başladığı sektörde toplam kazanç 1.4 milyar liraya kadar yükseldi. Eleman eksikliği sebebiyle siparişler geri çevrilirken ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, “Şu an yat sektöründe 2 bin 148 kişi istihdam ediliyor. Firmalar aldıkları siparişlerle ilgili personel sıkıntısını İstanbul, Bodrum gibi bölgelerden geçici personel getirerek çözmeye çalışıyor" dedi.