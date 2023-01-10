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Su ararken petrol mü buldular? Manisa'da ikinci kez petrol heyecanı

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Giriş: 10.01.2023 13:47
Güncelleme:10.01.2023 13:47
Manisa'nın Salihli ilçesini bir kez daha petrol heyecanı sardı. Geçen yıl petrol benzeri siyah sıvının çıktığı sondaj kuyusunun yakınında üzüm bağı için su arayan bir çiftçi, yine benzer bir durumla karşılaştı. Kuyudan çıkan siyah sıvı ise incelenecek.
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