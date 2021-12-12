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Stokçuların yeni oyunu deşifre oldu! Başkan Recep Tayyip Erdoğan uyarmıştı

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Giriş: 12.12.2021 11:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, stok yaparak fiyatların artmasına neden olan üreticileri son kez uyarırken, yeni bir stokçuluk yöntemi de e-ticaret sektöründe deşifre oldu.
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