Stajyerlere hem maaş hem sigorta geliyor | Milyonlarca öğrenciye sevindirici haber! Ayda en az 767 lira maaş ödeniyor! Zorunlu kılındı...

Özellikle mesleki eğitim gören üniversite ve lise öğrencileri için staj dönemi yaz ayının gelmesiyle birlikte açılmış oluyor. Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla birçok kişi staj yapma imkanı bulamamıştı. Bu yıl normalleşmelerle birlikte staj imkanlarının da açılması beklentiler arasında. Stajyerlere asgari geçim indirimi hariç net asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş ödenmek zorunda oluyor. Bu tutarın üstünde maaş verilebilirken bundan az maaş verilemiyor. Geçen yıl stajyerlere aylık en az 631,19 lira ödenirken, bu tutar bu yıl 767,27 liraya çıktı. Detayları akvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında aktardı.