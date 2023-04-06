SSK'lılara ne zaman ödenecek? Bağ-Kur'lulara ödeme ne zaman? Aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri tarihleri

Emeklilerin maaş ve ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı belli oldu. Hangi emekli maaş ve ikramiyesini ne zaman alacak? Ayrıca 21 yılda emekliler için neler yapıldı? A Haber muhabiri Kübra Bal detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN