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SSK'lılara ne zaman ödenecek? Bağ-Kur'lulara ödeme ne zaman? Aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri tarihleri

A Haber
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Giriş: 06.04.2023 11:55
Emeklilerin maaş ve ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı belli oldu. Hangi emekli maaş ve ikramiyesini ne zaman alacak? Ayrıca 21 yılda emekliler için neler yapıldı? A Haber muhabiri Kübra Bal detayları aktardı.
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