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SSK ve Bağ-Kur’luya çifte artış! Kimin maaşı ne kadar oldu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 11:00
Yüzde 5 ek zam ile Ocak 2024 artış oranı yüzde 42,6’ya yükseldi. Maaş hesaplaması nasıl yapılır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
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