SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam sinyali!

Son dakika haberine göre Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü yapılacak ek zamda. Heyecanlı geri sayım sürerken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye ek zam ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güler, emekli zammı üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Etki analizleri, bütçe imkanları, oransal manada artış değerlendirmesi Kabine'de önümüzdeki hafta değerlendirilir" ifadelerini kullandı.

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