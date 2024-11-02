02 Kasım 2024, Cumartesi
A HABER VİDEO
Haberler Ekonomi Videoları
S&P Türkiye'nin kredi notunu 2. kez yükseltti!

S&P Türkiye'nin kredi notunu 2. kez yükseltti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.11.2024 19:47
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's enflasyonun düşme eğilimi göstermesiyle, Türkiye’nin kredi notunu artırdı. Kredi notu görünümünü de durağana çevrildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
S&P Türkiye’nin kredi notunu 2. kez yükseltti!
S&P Türkiye'nin kredi notunu 2. kez yükseltti!
Deprem bölgesiyle ilgili flaş karar!
Deprem bölgesiyle ilgili flaş karar!
Nobel ödüllü ekonomistten ABD seçimi analizi
Nobel ödüllü ekonomistten ABD seçimi analizi
Doğalgaza kademli fiyat geliyor!
Doğalgaza kademli fiyat geliyor!
813 milyar buhar oldu
813 milyar buhar oldu
S&P Türkiye’nin kredi notunu artırdı!
S&P Türkiye’nin kredi notunu artırdı!
2025 yılı bütçe maratonu için geri sayım!
2025 yılı bütçe maratonu için geri sayım!
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor!
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor!
Gram altın rekor tazeledi
Gram altın rekor tazeledi
Şanlıurfa’da üretilen Hicaz Narı dünyaya ihraç ediliyor
Şanlıurfa'da üretilen Hicaz Narı dünyaya ihraç ediliyor
Altın alacaklara 6 farklı yöntem!
Altın alacaklara 6 farklı yöntem!
Asgari ücrette 6 senaryo!
Asgari ücrette 6 senaryo!
Daha Fazla Video Göster