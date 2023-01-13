SÖZLEŞMELİYE KADRO teklifi TBMM’de! AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş açıkladı

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sözleşmelilere kadro düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Elitaş yaptığı açıklamada, "28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçecek" ifadelerine yer verdi. Belediye personellerindeki gelişmeyi de aktaran AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, "3+1 modeline dahil etmiş oluyoruz" dedi. Elitaş, "Önümüzdeki hafta yasalaştırmayı planlıyoruz. 458 bin kişiye hayırlı olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

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