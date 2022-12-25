25 Aralık 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde gözler TBMM’de

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde gözler TBMM’de

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.12.2022 09:37
Kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçişinde sona yaklaşıldı. 424 bin sözleşmelinin faydalanması beklenen düzenlemenin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi bekleniyor. Ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni müjde ne?
Yeni müjde ne?
Memur ve emeklinin gözü...
Memur ve emeklinin gözü...
Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde...
Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde...
Gözler EYT düzenlemesinde!
Gözler EYT düzenlemesinde!
2022’de borsa ve altın kazandırdı!
2022'de borsa ve altın kazandırdı!
EYT’de yaş sınırı olacak mı?
EYT’de yaş sınırı olacak mı?
Jeotermal sudan elektriğe!
Jeotermal sudan elektriğe!
Asgari ücrete ara zam yapılır mı?
Asgari ücrete ara zam yapılır mı?
Sakarya Gaz Sahası açıklaması
Sakarya Gaz Sahası açıklaması
EYT’de tarih belli oldu
EYT'de tarih belli oldu
Bakan Muş’tan fırsatçılara uyarı
Bakan Muş’tan fırsatçılara uyarı
Alt gelir ve orta gelirliye konut müjdesi
Alt gelir ve orta gelirliye konut müjdesi
Daha Fazla Video Göster