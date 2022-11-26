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SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO NE ZAMAN? 600 bin kamu çalışanına kadro

A Haber
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Giriş: 26.11.2022 12:50
Yaklaşık 600 bine yakın sözleşmeli kamu personelini ilgilendiren düzenlemesi pazartesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki hangi tarihten itibaren işe başlayanlar kadroya alınacak? Kimler nasıl kadroya geçirilecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.
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