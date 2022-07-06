06 Temmuz 2022, Çarşamba
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Sözleşmeli personele kadro... 12 aylık sözleşme... EYT... 3 önemli adım
3600 gösterge, asgari ücret, emekli ve memur maaş zamlarından sonra AK Parti, 3 konuda daha adım atmaya hazırlanıyor. Ekim ayında Meclis gündemine gelecek düzenlemeler ile sözleşmeli personele kadro, geçici işçilere de 12 ay çalışma hakkı tanınması hedefleniyor. EYT ile ilgili düzenleme de yine Ekim ayında Meclis gündemine gelecek.