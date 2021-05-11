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Sosyal yardımlar ödeniyor! Altında son gelişmeler! İşte ekonomi gündemi…
SOSYAL KORUMA KALKANI
Sosyal destek FAZ 1 2.1 milyon hane 2.1 milyar TL
Sosyal destek FAZ 2 2.3 milyon hane 2,3 milyar TL
Sosyal destek FAZ 3 2 milyon hane 2 milyar TL
Biz bize yeteriz Türkiyem 2.1 milyon hane 2.1 milyar TL
Kısa çalışma ödeneği 3,8 milyon çalışana 31,6 Milyar TL
Nakdi ücret desteği 2,5 milyon çalışana 10,2 Milyar TL
İşsizlik ödeneği 1,1 milyon çalışan 5,6 Milyar TL
Normalleşme desteği 3,1 milyon çalışan 4 Milyar TL
BAYRAMDA ÇALIŞANA ÇİFTE YEVMİYE
ÖRNEK HESAP
- İşçinin maaşı 3.000 TL
- Günlük yevmiyesi 3000/ 30 = 100 TL
- 3.5 gün bayram çalışması 100 X 3.5 = 350 TL
- Çalışmazsa alacağı yevmiye 350 TL
- Bayramda çalışırsa alacağı yevmiye 700 TL
- Bayram sonrası maaş 3.350 TL
- Çalışmazsa alacağı maaş 3.000 TL