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Sosyal yardımlar ödeniyor! Altında son gelişmeler! İşte ekonomi gündemi…

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2021 09:59
Güncelleme:11.05.2021 10:03
Türkiye’de sosyal koruma kalkanı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlar devam ediyor. Thodex vurgunun ardında kripto para borsalarında endişe yaşanırken güvenli liman olan altında yükseliş var. Türkiye’de ekonomi gündemine dair yaşanan gelişmeleri A haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk erdem değerlendirdi.

SOSYAL KORUMA KALKANI

Sosyal destek FAZ 1 2.1 milyon hane 2.1 milyar TL

Sosyal destek FAZ 2 2.3 milyon hane 2,3 milyar TL

Sosyal destek FAZ 3 2 milyon hane 2 milyar TL

Biz bize yeteriz Türkiyem 2.1 milyon hane 2.1 milyar TL

Kısa çalışma ödeneği 3,8 milyon çalışana 31,6 Milyar TL

Nakdi ücret desteği 2,5 milyon çalışana 10,2 Milyar TL

İşsizlik ödeneği 1,1 milyon çalışan 5,6 Milyar TL

Normalleşme desteği 3,1 milyon çalışan 4 Milyar TL

BAYRAMDA ÇALIŞANA ÇİFTE YEVMİYE

ÖRNEK HESAP

- İşçinin maaşı 3.000 TL
- Günlük yevmiyesi 3000/ 30 = 100 TL
- 3.5 gün bayram çalışması 100 X 3.5 = 350 TL
- Çalışmazsa alacağı yevmiye 350 TL
- Bayramda çalışırsa alacağı yevmiye 700 TL
- Bayram sonrası maaş 3.350 TL
- Çalışmazsa alacağı maaş 3.000 TL

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