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Sosyal yardım ücretleri arttı! 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hastalık yardımı, engelli yakını aylığı, sosyal ekonomik destekler...

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2024 11:07
65 yaş aylığı ne kadar oldu? Evde bakım desteği kaç lira? Kronik hastalık yardımı kaç TL? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
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