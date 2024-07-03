Sosyal yardım ücretleri arttı! 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hastalık yardımı, engelli yakını aylığı, sosyal ekonomik destekler...

65 yaş aylığı ne kadar oldu? Evde bakım desteği kaç lira? Kronik hastalık yardımı kaç TL? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

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