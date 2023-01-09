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Sosyal konutta 2023 kuraları! Ankara ile başladı...Sincan ve Etimesgut'ta kura çekiliyor

A Haber
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Giriş: 09.01.2023 12:39
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura adımında takvim yenilendi. Yeni yıla Ankara ve Hatay kuraları ile başlandı. Detayları Kübra Bal aktardı.
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Sosyal konutta 2023 kuraları
Sosyal konutta 2023 kuraları
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