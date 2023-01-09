Sosyal konutta 2023 kuraları! Ankara ile başladı...Sincan ve Etimesgut'ta kura çekiliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura adımında takvim yenilendi. Yeni yıla Ankara ve Hatay kuraları ile başlandı. Detayları Kübra Bal aktardı.

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