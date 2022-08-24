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Sosyal konutlara 240 ay taksit! TOKİ'ye başvuru şartları neler?

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Giriş: 24.08.2022 08:52
Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de açıklayacak. Evi olmayan vatandaşa uygun taksitlerle konut satılacak. Yeni evlenenlere, gençlere, emeklilere, engellilere, şehit yakınları ile gazilere özel kota ayrılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde sosyal konut projesinde konutların aylık taksitleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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