24 Ağustos 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sosyal konutlara 240 ay taksit! TOKİ'ye başvuru şartları neler?
Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de açıklayacak. Evi olmayan vatandaşa uygun taksitlerle konut satılacak. Yeni evlenenlere, gençlere, emeklilere, engellilere, şehit yakınları ile gazilere özel kota ayrılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde sosyal konut projesinde konutların aylık taksitleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.