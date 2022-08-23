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Sosyal konut projesinde yeni ayrıntı! TOKİ taksitleri ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 23.08.2022 13:46
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili ayrıntıları paylaştı. İstanbul'da 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında geliri olanların projeden faydalanabileceğini söyledi. Ayrıntıları A Haber ekibinden Hande Bayraktar aktardı. İstanbul Emlakçilar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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