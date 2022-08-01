Sosyal konut müjdesi sonrası fiyatlar düşer mi? Uzman isim A Haber'de merak edilenleri yanıtladı: Fiyatlarda yüzde 5 gerileme var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 il için toplu konut projelerinin müjdesini verdi. A Haber canlı yayınında gelişmenin ne gibi sonuçları olacağını değerlendiren Finans Uzmanı İslam Memiş, vatandaşlara önerlilerde bulundu. Sosyal konut projesinin söylentisinin bile konut fiyatlarında yüzde 5'lik bir düşüşe neden olduğunu vurgulayan Memiş, gerilemenin süreceğini belirtti. Dünyadaki sistemin insanları yalnızlaştırdığını ve bu nedenle de 'kapsül evlere' ihtiyaç duyulacağını vurgulayan Memiş, "Enflasyon karşısında alım gücü azalıyor. Hükümetleri eleştirebiliriz ama sistem bu şekilde bağıra bağıra geliyor." dedi. Kriz fırsatçılığına karşı kamu kurumlarına çağrıda bulunan Memiş, "Kimin ne kadar vergi verdiğinin araştırılması, hesabının sorulması gerekiyor. Baltayı ortadan vurun" diye konuştu. Peki sosyal konut projesi sonrasında konut alınır mı, satılır mı? Fiyatlar düşecek mi, yükselecek mi? İşte uzmanından detaylar...