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Son ödeme tarihi 3 Ağustos! Borç yapılandırmada ilk 2 taksit ödeme süresi uzatıldı

A Haber
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Giriş: 01.08.2023 09:47
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasında son ödeme süresi 3 Ağustos’a kadar uzatıldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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