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Son iki haftada Türkiye’de neler oldu? "Türkiye batacak" diyenler…

A Haber
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Giriş: 24.12.2021 10:10
Güncelleme:24.12.2021 10:13
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin yeni ekonomi modelinin yol haritasını açıklamasının ardından piyasaya gelen güven aşılayıcı sözlerden sonra dolarda sert düşüş yaşandı. Dolar çıktığında kriz tetikçiliği yapanlar ise dolar düşerken sessizliğe büründü. Peki iki haftada neler yaşandı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

KURDAKİ ÇÖZÜLME HIZLANDI

* 4 GÜNDE YÜZDE 44 DÜŞÜŞ

Pazartesi Perşembe Düşüş (%)

Dolar/TL 18.36 10.25 -44.2

Euro/TL 20.79 11.63 -44.1

Sterlin/TL 23.50 13.81 -41.2

KUR KORUMALI MEVDUATA BÜYÜK İLGİ

- İlk gün TL geçiş 2 milyar TL

- İlk gün döviz geçişi 700 milyon dolar

- Kısa vadede TL beklentisi 20 milyar TL

- Kısa vadede döviz beklentisi 5 milyar dolar

SON İKİ HAFTADA NELER OLDU?

ASGARİ ÜCRET 4253 TL OLDU
DOLAR 18 LİRADAN 11 LİRAYA DÜŞTÜ
TÜRKSAT 5B UYDUSU FIRLATILDI
TOGG BATARYA FABRİKASI KURUYOR
MAAŞLARDAKİ VERGİLER KALDIRILDI
TURKOVAC AŞISI SERİ ÜRETİME BAŞLADI

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