Son dakika: Türkiye faizsiz finansın merkezi olacak |Video

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hedefimiz Türkiye'yi dünyada faizsiz finansın merkezi haline getirmek" ifadelerini kullanmıştı. Bu dönemde faizsiz finansın yıldızı parlayacak mı? İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kadir Tuna ve TKBB Genel Sekreteri Osman Akyüz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hedefimiz Türkiye'yi dünyada faizsiz finansın merkezi haline getirmek" ifadelerini kullanmıştı. Bu dönemde faizsiz finansın yıldızı parlayacak mı? İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kadir Tuna ve TKBB Genel Sekreteri Osman Akyüz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.