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22 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Son dakika: TÜİK açıkladı! İşsizlik 2020 yılında geriledi Giriş: 22.03.2021 10:18 Güncelleme:22.03.2021 10:18 Son dakika haberi... Türkiye'de işsizlik oranı, 2020'de bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 13,2 olarak gerçekleşti. 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 408 bin kişi azalarak 4 milyon 61 bin kişi oldu. DİĞER