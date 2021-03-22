Son dakika: TÜİK açıkladı! İşsizlik 2020 yılında geriledi

Son dakika haberi... Türkiye'de işsizlik oranı, 2020'de bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 13,2 olarak gerçekleşti. 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 408 bin kişi azalarak 4 milyon 61 bin kişi oldu.

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