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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Sanayide çarklar dönüyor! Ekonomide sevindiren rakam! Yüzde 40,7 yükseldi

Son dakika: Sanayide çarklar dönüyor! Ekonomide sevindiren rakam! Yüzde 40,7 yükseldi

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Giriş: 13.07.2021 10:41
Güncelleme:13.07.2021 10:59
Sanayi üretim endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 40,7 yükseldi.

Sanayi üretim endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 40,7 yükseldi.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ MAYIS 2021: YÜZDE 40,7 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %33,4, imalat sanayi sektörü endeksi %42,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %20,9 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,3

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %8,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,7 azaldı.

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