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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Sağlık çalışanlarına destekler büyüdü! Detayları canlı yayında anlattı |Video

Son dakika: Sağlık çalışanlarına destekler büyüdü! Detayları canlı yayında anlattı |Video

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13.05.2020
Son dakika haberi... Sağlık çalışanlarına destekler büyüdü. Çalışanların performans ödemeleri üst seviyeden yatırıldı. 4,5 milyar lira ek kaynaktan sosyal hizmet çalışanları da yararlanırken yıpranma ile erken emeklilik genişledi. Kimler erken emeklilikten yararlanabilecek? Hangi meslek grupları var? Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Sağlık çalışanlarına destekler büyüdü. Çalışanların performans ödemeleri üst seviyeden yatırıldı. 4,5 milyar lira ek kaynaktan sosyal hizmet çalışanları da yararlanırken yıpranma ile erken emeklilik genişledi. Kimler erken emeklilikten yararlanabilecek? Hangi meslek grupları var? Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

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Sağlık çalışanlarına destekler büyüdü
Sağlık çalışanlarına destekler büyüdü
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