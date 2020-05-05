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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Piyasalarda son durum ne? Dolar, altın, euro ve borsa ne durumda? Bu dönemde alınmalı mı satılmalı mı? |Video

Son dakika: Piyasalarda son durum ne? Dolar, altın, euro ve borsa ne durumda? Bu dönemde alınmalı mı satılmalı mı? |Video

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05.05.2020
Son dakika haberi... Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ekonomiye de oldukça etkiledi. Peki piyasalarda son durum ne? Bu dönemde nasıl hareket edilmeli? Altın, dolar ve euro ne durumda? Borsada son durum ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında piyasalardaki son gelişmeleri yorumladı.

Son dakika haberi... Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ekonomiye de oldukça etkiledi. Peki piyasalarda son durum ne? Bu dönemde nasıl hareket edilmeli? Altın, dolar ve euro ne durumda? Borsada son durum ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında piyasalardaki son gelişmeleri yorumladı.

Altın yatırımcıları ne yapmalı? Altın satmalı mı almalı mı? Uzman isim canlı yayında uyardı: Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar... ALTIN YATIRIMCILARI NE YAPMALI? ALTIN SATMALI MI ALMALI MI? UZMAN İSİM CANLI YAYINDA UYARDI: DÜĞÜN YAPACAKLAR VE ALTIN BORCU OLANLAR...

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