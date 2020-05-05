Son dakika: Piyasalarda son durum ne? Dolar, altın, euro ve borsa ne durumda? Bu dönemde alınmalı mı satılmalı mı? |Video

Son dakika haberi... Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ekonomiye de oldukça etkiledi. Peki piyasalarda son durum ne? Bu dönemde nasıl hareket edilmeli? Altın, dolar ve euro ne durumda? Borsada son durum ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında piyasalardaki son gelişmeleri yorumladı.

Son dakika haberi... Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ekonomiye de oldukça etkiledi. Peki piyasalarda son durum ne? Bu dönemde nasıl hareket edilmeli? Altın, dolar ve euro ne durumda? Borsada son durum ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında piyasalardaki son gelişmeleri yorumladı.