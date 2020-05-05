- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: Piyasalarda son durum ne? Dolar, altın, euro ve borsa ne durumda? Bu dönemde alınmalı mı satılmalı mı? |Video
Son dakika haberi... Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ekonomiye de oldukça etkiledi. Peki piyasalarda son durum ne? Bu dönemde nasıl hareket edilmeli? Altın, dolar ve euro ne durumda? Borsada son durum ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında piyasalardaki son gelişmeleri yorumladı.
Son dakika haberi... Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ekonomiye de oldukça etkiledi. Peki piyasalarda son durum ne? Bu dönemde nasıl hareket edilmeli? Altın, dolar ve euro ne durumda? Borsada son durum ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında piyasalardaki son gelişmeleri yorumladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.