24 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Otomotivde hareketlilik sürüyor! Sıfır araçlar ne zaman gelecek? Uzman isimler değerlendirdi |Video

Son dakika: Otomotivde hareketlilik sürüyor! Sıfır araçlar ne zaman gelecek? Uzman isimler değerlendirdi |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.06.2020 16:12
Güncelleme:24.06.2020 16:20
Son dakika haberi... Otomotivde hareketlilik sürüyor. Düşük faizli kredi paketi otomobile olan talebi artırdı. Yüksek talep sonucu sıfır araçlar da bulunmuyor. Peki ne zaman gelecek? Otomotiv piyasasında sonr durum ne? Otomotiv yetkili satıcıları derneği başkanı Murat Şahsuvaroğlu ve Oto Haber genel yayın yönetmeni Halit Bolkan, otomotiv sektöründeki son durumu değerlendirdi.

Son dakika haberi... Otomotivde hareketlilik sürüyor. Düşük faizli kredi paketi otomobile olan talebi artırdı. Yüksek talep sonucu sıfır araçlar da bulunmuyor. Peki ne zaman gelecek? Otomotiv piyasasında sonr durum ne? Otomotiv yetkili satıcıları derneği başkanı Murat Şahsuvaroğlu ve Oto Haber genel yayın yönetmeni Halit Bolkan, otomotiv sektöründeki son durumu değerlendirdi.

Son dakika: Otomobil satışları Avrupada daraldı! sadece Türkiyede arttı SON DAKİKA: OTOMOBİL SATIŞLARI AVRUPA'DA DARALDI! SADECE TÜRKİYE'DE ARTTI
Son dakika: İkinci el otomobil alacaklar bu tuzağa dikkat! Kilometre tuzağından sonra şimdi de kapora dolandırıcıları hortladı |Video SON DAKİKA: İKİNCİ EL OTOMOBİL ALACAKLAR BU TUZAĞA DİKKAT! KİLOMETRE TUZAĞINDAN SONRA ŞİMDİ DE KAPORA DOLANDIRICILARI HORTLADI |VİDEO

Otomotivde hareketlilik sürüyor
Otomotivde hareketlilik sürüyor
Suriye altınına dikkat!
Suriye altınına dikkat!
Çalışan anneye 10 bin lira ödeme!
Çalışan anneye 10 bin lira ödeme!
Bakan Albayrak: TL’ye güvenen herkes kazanacak
Bakan Albayrak: TL’ye güvenen herkes kazanacak
Merkez Bankası faiz indirecek mi?
Merkez Bankası faiz indirecek mi?
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
Borsa'da yükseliş sürecek Canlı yayında flaş açıklamalar
"Borsa'da yükseliş sürecek" Canlı yayında flaş açıklamalar
Bakan Albayrak: Cumhuriyet tarihinde görülmedi
Bakan Albayrak: Cumhuriyet tarihinde görülmedi
Altın döviz ve borsa beklenti ne?
Altın döviz ve borsa beklenti ne?
Borsa pandemi öncesi seviyelerde
Borsa pandemi öncesi seviyelerde
Bakan Albayrak: Zoru başardık
Bakan Albayrak: Zoru başardık
Emeklilerin Temmuz zammı ne kadar olur?
Emeklilerin Temmuz zammı ne kadar olur?
Daha Fazla Video Göster