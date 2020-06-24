Son dakika haberi... Otomotivde hareketlilik sürüyor. Düşük faizli kredi paketi otomobile olan talebi artırdı. Yüksek talep sonucu sıfır araçlar da bulunmuyor. Peki ne zaman gelecek? Otomotiv piyasasında sonr durum ne? Otomotiv yetkili satıcıları derneği başkanı Murat Şahsuvaroğlu ve Oto Haber genel yayın yönetmeni Halit Bolkan, otomotiv sektöründeki son durumu değerlendirdi.

Son dakika haberi... Otomotivde hareketlilik sürüyor. Düşük faizli kredi paketi otomobile olan talebi artırdı. Yüksek talep sonucu sıfır araçlar da bulunmuyor. Peki ne zaman gelecek? Otomotiv piyasasında sonr durum ne? Otomotiv yetkili satıcıları derneği başkanı Murat Şahsuvaroğlu ve Oto Haber genel yayın yönetmeni Halit Bolkan, otomotiv sektöründeki son durumu değerlendirdi.