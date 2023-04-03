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Son dakika: Otogaza 2,12 kuruş indirim geliyor

A Haber
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Giriş: 03.04.2023 15:33
Son dakika haberleri… LPG fiyatında bu geceden itibaren indirim bekleniyor. Pompa fiyatına 2 lira 12 kuruş indirim gelecek. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
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