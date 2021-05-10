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Son dakika: Nakdi destek ödemeleri hesaplara yatıyor | Nakdi destek ücreti ne zaman yatacak?
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Banka hesabı üzerinden yapılacak ödemeler bugün hesaplarda olacak. Ödemeler kimlere yapılıyor? Nasıl yapılıyor? A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi canlı yayında anlattı.