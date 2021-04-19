Son dakika | Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Sosyal medya paylaşımları tazminatsız kovulma sebebi! İşte örnekleri

Son dakika | Sosyal medya paylaşımları çalışan ile işveren şirket arasındaki bağların kopması noktasında belirleyici bir neden olarak kabul ediliyor. Çalışanın işverenin iyi niyetini kötüye kullandığı sosyal medya paylaşımlarında ortaya çıkması durumunda, mahkeme işçinin kıdem ve ihbar talep edemeyeceğini açıkça belirtiyor. İşte milyonları ilgilendiren haberin detayları...