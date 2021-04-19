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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika | Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Sosyal medya paylaşımları tazminatsız kovulma sebebi! İşte örnekleri

Son dakika | Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Sosyal medya paylaşımları tazminatsız kovulma sebebi! İşte örnekleri

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Giriş: 19.04.2021 11:09
Güncelleme:19.04.2021 11:16
Son dakika | Sosyal medya paylaşımları çalışan ile işveren şirket arasındaki bağların kopması noktasında belirleyici bir neden olarak kabul ediliyor. Çalışanın işverenin iyi niyetini kötüye kullandığı sosyal medya paylaşımlarında ortaya çıkması durumunda, mahkeme işçinin kıdem ve ihbar talep edemeyeceğini açıkça belirtiyor. İşte milyonları ilgilendiren haberin detayları...
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Sosyal medya paylaşımları tazminatsız kovulma sebebi!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Sosyal medya paylaşımları tazminatsız kovulma sebebi!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Sosyal medya paylaşımları tazminatsız kovulma sebebi!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Sosyal medya paylaşımları tazminatsız kovulma sebebi!
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