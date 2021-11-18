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Son dakika Merkez Bankası Faiz kararı | Merkez Bankası faizi 1 puan düşürdü

A Haber
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Giriş: 18.11.2021 14:11
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. MB 100 baz puan düşürdü. Merkez Bankası’nın faiz kararı ne anlama geliyor? Piyasalar nasıl karşıladı? Dolar, Euro ve altında son durum ne? Piyasalar nasıl etkilenecek? Stratejist Cüneyt Paksoy ve Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Dirican, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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