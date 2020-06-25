25 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Merkez Bankası faiz indirecek mi? Uzman isim canlı yayında değerlendirdi |Video

Son dakika: Merkez Bankası faiz indirecek mi? Uzman isim canlı yayında değerlendirdi |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.06.2020 11:47
Güncelleme:25.06.2020 13:09
Son dakika haberi...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak. Ekonomistler, bankanın 50 baz puan faiz indirimine gitmesini bekliyor. Koronavirüs sürecinde üç kez faiz indiren banka, nisan ayı toplantısında faizi yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e çekti. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, konuyu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak. Ekonomistler, bankanın 50 baz puan faiz indirimine gitmesini bekliyor. Koronavirüs sürecinde üç kez faiz indiren banka, nisan ayı toplantısında faizi yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e çekti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün toplanıyor.

Merkez Bankası'nın parasal gevşeme döngüsüne devam etmesi bekleniyor.

Yabancı ekonomistler, genel olarak politika faizinde 50 baz puanlık indirime gitmesini öngörürken bankanın 25 baz puan faiz indirime gitmesini bekliyor.

ÜÇ KEZ FAİZ İNDİRDİ
Corona virüs sürecinde üç kez faiz indiren banka, Nisan ayı toplantısında faizi yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e çekti.

Ekonomistler bankanın bugün de en az 50 baz puanlık indirime gitmesini bekliyor.

Merkez Bankası, salgın sürecinde 2,5 puan faiz indirirken, son dokuz toplantısında ise 15,75 puan faiz indirimi gerçekleştirdi.

Son dakika: Gözler Merkez Bankasında: Yeni faiz indirimi bekleniyor SON DAKİKA: GÖZLER MERKEZ BANKASINDA: YENİ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Merkez Bankası faiz indirecek mi?
Merkez Bankası faiz indirecek mi?
Emekli olmanın formülleri neler?
Emekli olmanın formülleri neler?
Altın döviz ve borsada beklenti ne?
Altın döviz ve borsada beklenti ne?
Ekonomide mali disiplin nasıl sağlandı?
Ekonomide mali disiplin nasıl sağlandı?
A Para'da çarpıcı açıklama: IMF, Türkiye tahmininde yanıldı
A Para'da çarpıcı açıklama: IMF, Türkiye tahmininde yanıldı
Bakan Albayrak: Veriler güçleneceğimizi gösteriyor
Bakan Albayrak: Veriler güçleneceğimizi gösteriyor
Hasarı saklayan galerici için emsal karar
Hasarı saklayan galerici için emsal karar
Otomotivde hareketlilik sürüyor
Otomotivde hareketlilik sürüyor
Suriye altınına dikkat!
Suriye altınına dikkat!
Çalışan anneye 10 bin lira ödeme!
Çalışan anneye 10 bin lira ödeme!
Bakan Albayrak: TL’ye güvenen herkes kazanacak
Bakan Albayrak: TL’ye güvenen herkes kazanacak
Merkez Bankası faiz indirecek mi?
Merkez Bankası faiz indirecek mi?
Daha Fazla Video Göster