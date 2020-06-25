Son dakika: Merkez Bankası faiz indirecek mi? Uzman isim canlı yayında değerlendirdi |Video

Son dakika haberi...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak. Ekonomistler, bankanın 50 baz puan faiz indirimine gitmesini bekliyor. Koronavirüs sürecinde üç kez faiz indiren banka, nisan ayı toplantısında faizi yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e çekti. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, konuyu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak. Ekonomistler, bankanın 50 baz puan faiz indirimine gitmesini bekliyor. Koronavirüs sürecinde üç kez faiz indiren banka, nisan ayı toplantısında faizi yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e çekti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün toplanıyor.

Merkez Bankası'nın parasal gevşeme döngüsüne devam etmesi bekleniyor.

Yabancı ekonomistler, genel olarak politika faizinde 50 baz puanlık indirime gitmesini öngörürken bankanın 25 baz puan faiz indirime gitmesini bekliyor.

ÜÇ KEZ FAİZ İNDİRDİ

Corona virüs sürecinde üç kez faiz indiren banka, Nisan ayı toplantısında faizi yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e çekti.

Ekonomistler bankanın bugün de en az 50 baz puanlık indirime gitmesini bekliyor.

Merkez Bankası, salgın sürecinde 2,5 puan faiz indirirken, son dokuz toplantısında ise 15,75 puan faiz indirimi gerçekleştirdi.