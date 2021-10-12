Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan "faiz" mesajı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Bir sürpriz faiz indirimi olmadığını çok net söyleyebiliriz." dedi. Öte yandan "Yılı tarihi rekor rezerv ile kapatacağız" diyen Kavcıoğlu, "MB'nin görevini ihmal etmesi söz konusu değildir" mesajını verdi. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında akatardı.