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Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'dan faiz açıklaması: Hemen faiz indirileceği önyargısı doğru değil

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Giriş: 29.03.2021 09:04
Güncelleme:29.03.2021 09:07
Son dakika ekonomi haberleri... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı. Bloomberg'e konuşan TCMB Başkanı, Merkez Bankası'nın yüzde 5 enflasyon hedefine de sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurguladı.
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