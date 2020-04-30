30 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları PTT ve banka hesaplarına yatırıldı |Video

Son dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları PTT ve banka hesaplarına yatırıldı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
30.04.2020
Son dakika haberi; Mayıs ayı içerisinde yatması planlanan işsizlik maaşları bugün (30 Nisan Perşembe) hesaplara yattı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayına ilişkin işsizlik maaşlarının öne çekildiğini açıklamıştı. O ödemeler başladı. Peki maaşlar nereden ve nasıl alınacak? A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında anlattı.

Son dakika haberi; Mayıs ayı içerisinde yatması planlanan işsizlik maaşları bugün (30 Nisan Perşembe) hesaplara yattı.

Mayıs ayı işsizlik maaşları hesaplarda... Maaşlar PTT şubelerinden, banka hesaplarından çekilebilecek. İşsizlik maaşları hesaplarda
IBAN numaralarını bildirmiş olanların maaşları banka hesaplarına yatırıldı.

Mayıs ayı işsizlik ödeneği ödemeleri başladı. T.C. kimlik numarasının sonu 0-2-4 ile bitenler bugünden, 6-8 ile bitenler de yarından itibaren PTT şubelerinden işsizlik maaşlarını çekebilecekler. 26 Nisan'a kadar IBAN numaralarını bildirmiş olanların işsizlik maaşları banka hesaplarına yatacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İşsizlik maaşlarıyla ilgili flaş gelişme
İşsizlik maaşlarıyla ilgili flaş gelişme
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve TÜFE tahmini oranlarını açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve TÜFE tahmini oranlarını açıkladı
FED faiz kararını açıkladı!
FED faiz kararını açıkladı!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan esnafa destek paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan esnafa destek paylaşımı
Kırmızı beyaz kulelerinde sona yaklaşılıyor
Kırmızı beyaz kulelerinde sona yaklaşılıyor
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan flaş mesajlar: Onlara karşı daha sert adımlar atacağız | Video
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan flaş mesajlar: Onlara karşı daha sert adımlar atacağız | Video
Bakan az önce duyurdu! Uygulamaya konuldu
Bakan az önce duyurdu! Uygulamaya konuldu
Dolar alınmalı mı satılmalı? Altında son durum ne?
Dolar alınmalı mı satılmalı? Altında son durum ne?
6 ay ödemesiz destek kredisi!
6 ay ödemesiz destek kredisi!
Petrol düştü depolar ucuzladı
Petrol düştü depolar ucuzladı
Elektrik faturaları devletten!
Elektrik faturaları devletten!
O haber moralimizi umudumuzu artırdı
"O haber moralimizi umudumuzu artırdı"
Daha Fazla Video Göster