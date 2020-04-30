Son dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları PTT ve banka hesaplarına yatırıldı |Video

Son dakika haberi; Mayıs ayı içerisinde yatması planlanan işsizlik maaşları bugün (30 Nisan Perşembe) hesaplara yattı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayına ilişkin işsizlik maaşlarının öne çekildiğini açıklamıştı. O ödemeler başladı. Peki maaşlar nereden ve nasıl alınacak? A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında anlattı.

Son dakika haberi; Mayıs ayı içerisinde yatması planlanan işsizlik maaşları bugün (30 Nisan Perşembe) hesaplara yattı.

Mayıs ayı işsizlik maaşları hesaplarda... Maaşlar PTT şubelerinden, banka hesaplarından çekilebilecek. İşsizlik maaşları hesaplarda

IBAN numaralarını bildirmiş olanların maaşları banka hesaplarına yatırıldı.

Mayıs ayı işsizlik ödeneği ödemeleri başladı. T.C. kimlik numarasının sonu 0-2-4 ile bitenler bugünden, 6-8 ile bitenler de yarından itibaren PTT şubelerinden işsizlik maaşlarını çekebilecekler. 26 Nisan'a kadar IBAN numaralarını bildirmiş olanların işsizlik maaşları banka hesaplarına yatacak.