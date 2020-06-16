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Son dakika: Koronavirüste ikinci dalga piyasaları nasıl etkiler? Uzman isim A Para canlı yayınında yanıtladı |Video

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Giriş: 16.06.2020 14:36
Güncelleme:16.06.2020 14:52
Son dakika haberi... TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat, A Para canlı yayınında küresel ekonomilerde en kötünün geride kaldığını belirtti. Murat, “İkinci dalga gelse bile ekonomilerin kapanacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat, A Para canlı yayınında küresel ekonomilerde en kötünün geride kaldığını belirtti. Murat, "İkinci dalga gelse bile ekonomilerin kapanacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Dünya borsaları dün hızlı bir şekilde değer kaybederken, ABD Merkez Bankası (FED) yeniden devreye girerek havanın pozitife dönmesini sağladı. Dün ABD borsaları, geçen haftanın ikinci yarısında başlayan düşüş eğilimini devam ettirirken, FED'den gelen adım, alımların güçlenmesini sağlasa da "ikinci dalga endişesi" gündemdeki sıcaklığını koruyor.

A Para yayınına katılan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat, son dönemde ikinci dalga endişesinin gündem oluşturması hakkında yorumlarda bulundu. Reel ekonomi için en kötünün geride kaldığını ifade eden Ünlü akademisyen Murat, "Bir de bu virüsle yaşamayı öğrendik" dedi.

"BÜYÜK EKONOMİLER KAPANMAYI KALDIRAMADI"

İkinci dalganın gelmesi ihtimalini de değerlendiren Murat, "İkinci dalga gelse bile ekonomilerin tekrar kapatılacağını düşünmüyorum" yorumunu yaptı. Ünlü akademisyen, ekonomi kapanmasının hiç kimsenin kaldıramadığını ifade ederek, dünyanın en büyük ekonomilerinin bile kaldıramadığını vurguladı. Ekonomi kapandığı anda likidite akışının durduğunu belirten Murat, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in açıklamasına değinerek "O bile ikinci dalga gelirse ekonomiyi kapatamayız ifadesini kullandı" dedi.

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