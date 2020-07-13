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Son dakika: Koronavirüs sonrası arsalara talep arttı! Hangi arsalar rağbet görüyor? Uzman isim canlı yayında açıkladı

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Giriş: 13.07.2020 15:23
Güncelleme:13.07.2020 15:35
Son dakika haberi... Koronavirüs salgını sonrası vatandaşın gayrimenkul sektörüne yönelik talepleri değişti. Bahçeli, balkonlu evlere talep artarken bazı kişiler de kendi evini yapabilecekleri arsa almayı tercih etti. Ev yapabilecek arsalara talep neden arttı? Hangi arsalar rağbet görüyor? Arsa almak isteyenler nelere dikkat etmeli? Gayrimenkul danışmanı Nilüfer Kas, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kas, o ilçeleri işaret ederek "Arsa fiyatlarında ciddi bir artış var" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını sonrası vatandaşın gayrimenkul sektörüne yönelik talepleri değişti. Bahçeli, balkonlu evlere talep artarken bazı kişiler de kendi evini yapabilecekleri arsa almayı tercih etti. Gayrimenkul danışmanı Nilüfer Kas, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Kas'ın açıklamalarından satır başları;

YÜZDE 32'LİK BİR ARTIK VAR

Millet olarak toprağı seviyoruz. Toprak almayı seviyoruz fakat bu sene gördük ki pandemi hem bahçeli evlerde hem de arsa ve tarlalardaki ilgiyi daha çok artırdı. Çünkü insanlar eğer bahçeli hazır yapılmış bir konut alamıyorsak en azından kendi evimizi üzerine yapalım diyerek geçen sene yaklaşık 120 bin adet satılan arsayı bu sene 182 bine çıkar çıkarttılar. Arsada yüzde 32'lik bir artış meydana geldi.

HANGİ ARSALAR RAĞBET GÖRÜYOR?

İstanbul'a çok yakın olan Şile'de Silivri'de Küçükçekmece'de biraz denize yakın olan yerlerde arsalarda çok ciddi bir ilgi alaka var ve buradaki arsa fiyatlarında ciddi bir artış var. Önümüzdeki aylarda bu artış rakamlarını TÜİK açıklayacaktır. Mart ayına baktığımızda pandeminin başında 1 metrekarelik arsa fiyatları 300 lira iken şu anda aynı arsayı eğer imarlı ise üzerine de bir şey yapılabiliyorsa 450 liraya kadar çıkan yerleri biliyoruz. Yüzde 30'ları geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

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