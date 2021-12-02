Son dakika: Kasım ayı ihracatında rekor! Rakamlar ne anlama geliyor?

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kasım ayı ihracatında tarihi rekorun kırıldığını açıkladı. İhracat yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar oldu. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Akyüz, “Ülkemiz ciddi bir ekonomik süreçten geçiyor. Özellikle gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye ihracatçısıyla, sanayisiyle çok ciddi anlamda atak halinde. Her açıdan gerçekten önemli bir süreç içerisine girdiğimizi söyleyebiliriz. 220 milyar dolarları gelecek sene de rahatlıkla aşabileceğimizi gösteriyor.” dedi.

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