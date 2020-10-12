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Son dakika: İşsizlik rakamları açıklandı! Temmuz dönemi işsizlik oranı

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Giriş: 12.10.2020 10:16
Güncelleme:12.10.2020 10:20
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 13,4 oldu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile %13,4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık azalış ile %15,9 oldu. İstihdam oranı %43,5 oldu İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 254 bin kişi azalarak 27 milyon 263 bin kişi, istihdam oranı ise 2,9 puanlık azalış ile %43,5 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 361 bin, sanayi sektöründe 246 bin, hizmet sektöründe 761 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 114 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %19,4'ü tarım, %19,6'sı sanayi, %6,1'i inşaat, %54,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI %50,3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İş gücü 2020 yılı Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 622 bin kişi azalarak 31 milyon 491 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 3,5 puanlık azalış ile %50,3 olarak gerçekleşti.

Temmuz dönemi işsizlik oranı
Temmuz dönemi işsizlik oranı
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