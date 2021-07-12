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Son dakika: İşsizlik geriliyor! TÜİK son rakamları açıkladı

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Giriş: 12.07.2021 10:48
Son dakika haberine göre TÜİK, mayıs ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre mevsim etlisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 13.2 seviyesinde gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 27,2 olurken 15-24 arası genç işsizlik ise bir önceki aya göre 2 puanlık azalışla yüzde 24 oldu.
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