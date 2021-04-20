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Son dakika: İlk Sinovac çalışması tamamlandı! Aşı sonrası kaç kişi koronavirüse yakalandı? Dikkat çeken sonuçlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.04.2021 09:35
Güncelleme:20.04.2021 09:39
Son dakika haberine göre Ocak ayından itibaren uygulanmaya başlanan Sinovac aşısıyla ilgili ilk çalışma tamamlandı. 15 milyon aşılamada sadece 2 bin 500 kişi koronavirüse yakalanırken, bu kişilerden hastaneye başvuru ya da yoğun bakım ihtiyacı olan çok az. 65 yaş üstündeki yoğun bakım ihtiyacı ise yüzde 10’ların altına düştü.
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