Son dakika: İlk Sinovac çalışması tamamlandı! Aşı sonrası kaç kişi koronavirüse yakalandı? Dikkat çeken sonuçlar

Son dakika haberine göre Ocak ayından itibaren uygulanmaya başlanan Sinovac aşısıyla ilgili ilk çalışma tamamlandı. 15 milyon aşılamada sadece 2 bin 500 kişi koronavirüse yakalanırken, bu kişilerden hastaneye başvuru ya da yoğun bakım ihtiyacı olan çok az. 65 yaş üstündeki yoğun bakım ihtiyacı ise yüzde 10’ların altına düştü.