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Son dakika: İhracatta Nisan ayı rekoru

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Giriş: 03.05.2021 12:15
Güncelleme:03.05.2021 12:18
Son dakika haberi... İhracat Nisan ayında yüzde 109 artarak 18,8 milyar dolara ulaştı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada, "Nisan ayında da ihracattaki güçlü performansımız devam etmiş, ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu değer ile tüm zamanların en yüksek Nisan ayı ihracat rakamını ve ayrıca tüm yılların ikinci en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.
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