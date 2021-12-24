Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur korumalı vadeli mevduatta limit olmayacak

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatlara ve Katılma Hesapları'na ilişkin uygulama esaslarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kur korumalı vadeli mevduatta limit olmayacak, birden fazla kez yararlanılabilecek." denildi.

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