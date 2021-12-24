24 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur korumalı vadeli mevduatta limit olmayacak

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur korumalı vadeli mevduatta limit olmayacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.12.2021 09:18
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatlara ve Katılma Hesapları'na ilişkin uygulama esaslarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kur korumalı vadeli mevduatta limit olmayacak, birden fazla kez yararlanılabilecek." denildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni sistemle ilgili flaş gelişme!
Yeni sistemle ilgili flaş gelişme!
MHP’den indirim genelgesi!
MHP’den indirim genelgesi!
Dolar 9.5 TL olacak
"Dolar 9.5 TL olacak"
Etiketlerdeki fiyatlar ne zaman düşecek?
Etiketlerdeki fiyatlar ne zaman düşecek?
Döviz kurlarında düşüş sürecek mi?
Döviz kurlarında düşüş sürecek mi?
TL’nin korunması için...
TL’nin korunması için...
Gübre fiyatlarına kur ayarı
Gübre fiyatlarına kur ayarı
Sarp Sınır Kapısı’nda TIR yoğunluğu!
Sarp Sınır Kapısı'nda TIR yoğunluğu!
Dolar 11 TL’nin altında!
Dolar 11 TL'nin altında!
Demir fiyatına kur ayarı
Demir fiyatına kur ayarı
Mobius’dan Türkiye mesajı
Mobius'dan Türkiye mesajı
Dolar silahı nasıl terse döndü?
Dolar silahı nasıl terse döndü?
Daha Fazla Video Göster