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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş açıklamalar

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Giriş: 04.04.2022 13:44
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati İş Dünyası ile İstişare Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Enflasyon ve döviz kuru hakkında açıklama yapan Bakan Nebati, "Yükselen enflasyonla oluşan belirsizlik küresel ekonominin yavaşlamasına sebep olmuştur. Birçok uluslararası kuruluş büyüme tahminlerini aşağı yönlü belirliyor." dedi.
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