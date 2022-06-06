Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati "Ekonomi politikalarımızın esası; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeyi sağlamak, yüksek katma değerli üretimi teşvik ederek ürettikçe büyümek ve büyümenin getirilerini toplumun tüm kesimlerine yansıtmaktır" dedi.

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