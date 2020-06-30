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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak doğalgaz indirimi açıklaması |Video

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Giriş: 30.06.2020 13:33
Güncelleme:30.06.2020 14:23
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) doğal gazdan elektrik üreten santrallere sattığı gaz fiyatında yüzde 12,5 indirime gitti. Bu haber sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, doğalgaz indirimi ve istihdam mesajı verdi. Bakan Albayrak, "Pandemi döneminde desteklerle koruduğumuz sanayimizin ve ekonomimizin hızlı toparlanmasına katkı sağlayacak bu indirimin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) doğal gazdan elektrik üreten santrallere sattığı gaz fiyatında yüzde 12,5 indirime gitti.

Bu haber sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, doğalgaz indirimi ve istihdam mesajı verdi. Bakan Albayrak, "Pandemi döneminde desteklerle koruduğumuz sanayimizin ve ekonomimizin hızlı toparlanmasına katkı sağlayacak bu indirimin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



BAKAN ALBAYRAK: VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

Albayrak, "Ekonomideki her olumlu gelişmeyi insanımıza yansıtmaya, üretim ve istihdamı artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BAKAN DÖNMEZ DOĞAL GAZDA SANAYİCİYE YÖNELİK FİYAT İNDİRİMİNİ DEĞERLENDİRDİ:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayicilerin kullandığı doğal gazın fiyatında yapılan indirime ilişkin, "Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak." ifadesini kullandı.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) sanayi ve ticarethane abonelerine sattığı gazın fiyatındaki indirimi değerlendirdi.

Sanayiciye verilen bu desteğin önemini vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"BOTAŞ'tan sanayicimizin kullandığı doğal gaza indirim hayırlı olsun. Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak. Doğal gaz maliyetlerindeki yüzde 9,7 ila yüzde 12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak."

BOTAŞ ELEKTRİK SANTRALLERİNE, SANAYİ VE TİCARETHANELERE SATTIĞI GAZIN FİYATINDA İNDİRİME GİTTİ

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) doğal gazdan elektrik üreten santrallere sattığı gaz fiyatında yüzde 12,5 indirime gitti.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan "2020 Yılı Temmuz Ayı Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat Tarifesi"ne göre, konutlarda kullanılan doğal gazın fiyatında değişikliğe gidilmedi.

Doğal gazdan elektrik üreten santrallere satılan gazın fiyatında ise yüzde 12,5 indirim uygulandı ve böylece bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira oldu. Sanayi ve ticarethane abonelerine de yüzde 9,8 indirim yapıldı ve bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira olarak belirlendi.

Söz konusu fiyat indirimleri, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan doğalgaz indirimi ve istihdam mesajı SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN DOĞALGAZ İNDİRİMİ VE İSTİHDAM MESAJI
BOTAŞtan konut dışı doğal gaza yüzde 12.5 indirim BOTAŞ'TAN KONUT DIŞI DOĞAL GAZA YÜZDE 12.5 İNDİRİM

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