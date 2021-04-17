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Son dakika: Hasankeyf-2 Köprüsü açıldı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tarihi törende önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.04.2021 15:47
Güncelleme:17.04.2021 15:52
Son dakika haberine göre; Türkiye'nin en uzun köprüleri arasında yer alacak Hasankeyf-2 Köprüsü'nde çalışmalar tamamlanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan videokonferansla köprünün açılışına katıldı. Başkan Erdoğan, "İstismar araçlarını kaybetmemek uğruna, her türlü alçaklığa imza attılar. Kardeşlerimiz hizmet almasın diye her türlü iğrençliği sergilediler" dedi. Erdoğan, "Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Batılı basın yayın organları tarafından örnek gösteriliyor." ifadelerini kullandı. Hasankeyf-2 Köprüsü, hem yeni yerine taşınan Hasankeyf'e ulaşımı sağlayacak hem de Batman-Midyat yolunda baraj geçiş sorununa çözüm olacak.
Son dakika: Hasankeyf-2 Köprüsü açıldı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tarihi törende önemli açıklamalar
Son dakika: Hasankeyf-2 Köprüsü açıldı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tarihi törende önemli açıklamalar
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